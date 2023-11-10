Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 10 Kasım Gelinim Mutfakta elenen isim...
Her bölümü büyük bir merakla beklenen Gelinim Mutfakta yarışmasında final günü geldi çattı. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de izleyiciler ile buluşan yarışmada bugün bir kişi çeyrek altın, bir kişi de bileziğin sahibi oldu. İşte, bir kişinin de hayallerine veda ettiği Gelinim Mutfakta haftanın finali hakkında ayrıntılar...
Ekranların ilgiyle takip edilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün kaldığı yerden devam etti. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gül arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belli oldu. İşte, detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziğin sahibi Tuğba oldu.
Yarışmada son olarak 10 bileziği kazanan Yeşim olmuştu.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan Aleyna oldu.
Yarışmada son olarak çeyrek altını kazanan Aleyna olmuştu.
10 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Gül oldu.
Geçtiğimiz hafta ise elenen gelin Ezgi olmuştu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (10 KASIM)
TUĞBA- 12- 77 puan
YEŞİM-9- 65 puan
ALEYNA- 22 - 58 puan
GÜL- 13- 53 puan