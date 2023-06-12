Caner Toygar evlendi

İLK EVLİLİĞİ 3 AY SÜRMÜŞTÜ



Caner Toygar, 2017'de evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile nikâh masasına oturmuş ancak evlilikleri kısa sürmüştü. Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Kentli, suç duyurusunda bulunmuştu. Davada beraat eden Toygar, 6 ay evli kaldığı Berke Kentli ile boşanmıştı.