A101'de bu hafta indirimli ne var?

Alman otomotiv devi BMW, Nisan-Haziran dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğindeki gelirleri yüzde 20 oranında azaldı.

Yapılan açıklamada, döviz piyasalarındaki hareketlilik, elektrik ve hibrit araç geliştirme maliyetleri ve sıkılaştırılan emisyon normlarını karşılamak için atılan adımların ortaya çıkan tabloda etkili olduğu sıralandı.

Faiz, vergi ve amortisman öncesi gelirlerini (FAVÖK) 2.4 milyar dolar olarak açıklayan BMW, otomotiv departmanının faaliyet kar marjının yüzde 8.6'dan yüzde 6.5'e düştüğünü bildirdi. Söz konusu dönemde markanın satışları ise yüzde 1.5 oranında arttı.

BMW, yıl sonu beklentisini de güncelledi. Öyle ki, markanın 2019 sonu grup kar marjı beklentisi yüzde 6.5'den yüzde 4.5 düştü.