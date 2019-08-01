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HaberlerOtomobilGelirleri yüzde 20 azaldı

BMW'nin ikinci çeyrek finansal sonuçları belli oldu

2019 Nisan-Haziran dönemine ait finansal sonuçlarını açıklayan BMW, bu dönemde gelirlerinde yüzde 20 azalma yaşadığını bildirdi. Alman otomobil üreticisinden yapılan açıklamaya göre, elde edilen sonuçlarda elektrikli araç geliştirme maliyetlerinin yüksekliği, fabrikalardaki dönüşüm ve yeni model yatırımları etkili oldu. BMW'nin söz konusu dönemdeki satışları ise yüzde 1.5 arttı

BMW

Alman otomotiv devi BMW, Nisan-Haziran dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğindeki gelirleri yüzde 20 oranında azaldı.

Yapılan açıklamada, döviz piyasalarındaki hareketlilik, elektrik ve hibrit araç geliştirme maliyetleri ve sıkılaştırılan emisyon normlarını karşılamak için atılan adımların ortaya çıkan tabloda etkili olduğu sıralandı.

Faiz, vergi ve amortisman öncesi gelirlerini (FAVÖK) 2.4 milyar dolar olarak açıklayan BMW, otomotiv departmanının faaliyet kar marjının yüzde 8.6'dan yüzde 6.5'e düştüğünü bildirdi. Söz konusu dönemde markanın satışları ise yüzde 1.5 oranında arttı.

BMW, yıl sonu beklentisini de güncelledi. Öyle ki, markanın 2019 sonu grup kar marjı beklentisi yüzde 6.5'den yüzde 4.5 düştü.

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