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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 40. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 40. bölüm tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Sadi'nin öğrencilerine söylediği çarpıcı sözlerin dikkat çektiği tanıtımda polis, Payaslı'nın peşine düşüyor. Asuman'ın polisi arayıp ihbarda bulunmak istemesi gerilimi artırırken, Songül Sadi'yi aklamak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Sadi'nin nasıl kurtulacağı ise merak konusu oluyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Emniyette sorguya alınan Sadi susma hakkını kullanarak sessiz kaldı. Sonrasında çıkarıldığı mahkemede ise tutuklanmasına karar verildi. Sadi'nin olayı üzerine Ankara'dan gelen savcı tanık koruma programının başarısız olmasından dolayı Songül'ü suçlarken Yedi Emin için de bir şey yapılamayacağını söyledi. Savcının sert tutumu ve Taylan'ın sözleri karşısında kendini tutamayan Songül görevi bırakmaya karar verdi. Ancak Başkomiser Taylan, daha sonra Songül'le konuşarak aralarındaki sorunu çözdü. Sadi'nin hapishaneye gelmesiyle Servet, Sadi'nin üzerine adamlarını salmaktan geri durmadı. Diğer tarafta Asuman yine bildiğini yaptı ve Mert'in, Sadi'nin içerde olduğunu zamansız bir şekilde öğrenmesini sağladı. Büyük bir üzüntü yaşayan Mert, soluğu babasının yanında aldı. Sadi'nin iliğinin Mert'e uyumlu çıkması, Mert için yeni bir umut oldu. Ancak bela hapishanede Sadi'nin peşini bırakmayınca bu durum Yaver, Songül ve Derya'yı harekete geçirdi. Yaver, Sadi'yi hapishaneden kaçırmak için bir plan yaptı. Finalde Yaver, Meltem, Derya ve Songül hep birlikte başarılı bir şekilde Sadi'yi kaçırmayı başardılar.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 40. Bölüm Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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