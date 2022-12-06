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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Songül Komiser karakterine hayat veren ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderiyle sevenleri tarafından iltifat ve övgüler aldı. Güzel oyuncu siyah elbisesi ve kıvırcık yaptırdığı saçlarıyla göz kamaştırdı.

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  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!

    SHOW TV ekranlarında yayınladığı günden beri reyting rekorları kıran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül Komiser karakterini canlandıran başarılı oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabında yayınladığı siyah elbiseli gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!

    1998 yılında Muğla'da doğan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimine devam eden başarılı oyuncu Devrim Özkan, yeteneğinin yanında özel hayatıyla da gündemde ismi anılan kişiler arasında yer alıyor.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!

    Ramo dizisiyle ekranlara kendini sevdiren Devrim Özkan, şimdilerde SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Songül Komiser'i canlandırıyor.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!

    Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Devrim Özkan'ın, sosyal medya hesabında yayınladığı siyah elbiseli gönderileri 170 bin beğeni ve 2208 yorum aldı.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!

    İşte Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı beğeni rekorları kıran gönderileri...
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül Komiseri'ne bakan bir daha baktı! Devrim Özkan'ın siyah elbisesi göz kamaştırdı!

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