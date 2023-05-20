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Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

Yolcu gemilerinin veya armatörlerin pencereleri genellikle yuvarlak şeklindedir ve özellikle bu şekilde tasarlanır. Peki, gemilerin pencereleri neden bu şekilde yapılıyor? İşte, detayları...

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  • Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

    EN SAĞLAM CAM ŞEKLİ YUVARLAKTIR

    Gemilerin pencerelerinin yuvarlak olduğunu fark etmişsinizdir. Eskiden yapılan gemilerde yolcular gövde kısmında bulunduğu için dönemin teknolojisine uygun en sağlam yapılabilecek cam şekli yuvarlaktı.
  • Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

    Herhangi metaryale delik açıldığında o metaryali kırılgan hale getirmiş olursunuz. Özellikle keskin köşeli, kare ve dikdörtgen şeklindeki camların kırılma olasılığı daha yüksektir.
  • Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

    KARE PENCERELERDE GERİLİM DAHA YÜKSEK OLUYOR

    Araştırmalar ise oval şeklinde yumuşak hatlı köşelerin, materyalin sağlamlığı kareye kıyasla çok daha güçlü. Bunun nedeni ise gerilim yoğunlaşması. Kare şeklindeki camlarda kuvvet daha yoğun oluyor. 
  • Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

    YUVARLAK PENCERELER BASINCA DAYANIKLI

    Gemiler hareket ederken yüksek basınç ve çekiç kuvvetlerine dayanıklı olmaları nedeniyle yuvarlak pencere tasarımı tercih ediliyor. Modern gemilerde cam teknolojisi ilerlediği için oval ve köşeli camlar tercih edilebiliyor.
  • Gemilerin pencereleri neden yuvarlak yapılır?

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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