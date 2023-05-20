KARE PENCERELERDE GERİLİM DAHA YÜKSEK OLUYOR

Araştırmalar ise oval şeklinde yumuşak hatlı köşelerin, materyalin sağlamlığı kareye kıyasla çok daha güçlü. Bunun nedeni ise gerilim yoğunlaşması. Kare şeklindeki camlarda kuvvet daha yoğun oluyor.