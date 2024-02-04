Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği: 0 - Çorum FK: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 0 - Çorum FK: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Çorum FK arasındaki karşılaşma 0-0 berabere bitti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da gol yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Çorum FK'da orta saha olarak görev yapan Ferhat Yazgan, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        19. dakikada Amilton’un pasıyla soldan ceza sahasına giren Kayode'nin şutunda top direkten döndü.

        57. dakikada Ahmet İlhan Özek, ceza sahası ön çizgisinden şutunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Selahattin Altay

        Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Oltan Karakullukçu dk. 72), Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Musa Çağıran dk. 82), Aosman (Rahman Buğra Çağıran dk. 7), Kayode (Akabueze dk. 82), Yatabare, Amilton

        Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Halit Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek, Melih Bostan

        Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ahmet Atilla Özek (Eren Aydın dk. 77), Nalepa (Adem Doğan dk. 90+1), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Bartolomeu (Ozan Sol dk. 88), Ahmet Sağat (Hakan Barış dk. 77)

        Yedekler: Ali Türkkan, Verheydt, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Süleyman Luş, Sadık Arda Yılmaztürk

        Teknik Direktör: Serkan Özbalta

        Kırmızı kart: Ferhat Yazgan (dk. 58) (Çorum FK)

        Sarı kart: Ensar Kemaloğlu (Gençlerbirliği), Yasin Güreler

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"