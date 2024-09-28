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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Gençlerbirliği: 0 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 0 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Mame Biram Diouf'un golüyle kazanan Keçiörengücü, puanını 12'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise haftayı 11 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 21:22 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:20
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        Keçiörengücü tek attı üç aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Keçiörengücü kazandı.

        Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Biram Diouf attı.

        Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 12'ye yükseltirken, Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Eflatun Beyazlılar, evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Manisa FK'ya konuk olacak.

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