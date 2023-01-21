AA

Kırmızı-siyahlı takım, Dyorex Boluspor karşısında 100. yıl özel formasıyla oynadı. Gençlerbirliği, 32. dakikada Uğur Akdemir, 35. dakikada Torje, 43. dakikada ise Mete Kaan Demir ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Sami Gökhan Altıparmak ve 88 dakikasında Barış Alıcı ile iki gol daha bulan Gençlerbirliği, 87. dakikada yediği gole rağmen sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk galibiyetini de ikinci haftada Boluspor'u deplasmanda 2-1 yenerek elde eden Gençlerbirliği, bu sezonki ikinci galibiyetini de aynı rakibini yenerek aldı. Gençlerbirliği, bu sonuçla 17 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırdı.

Başkent ekibi ayrıca 8 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde 20 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgiyle puanını 10 çıkarsa da ligin son sırasından kurtulamadı.

Gençlerbirliği, 14. haftada göreve başlayan teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde de ilk galibiyetini aldı. Dalcı ile kırmızı-siyahlı takım daha önce çıktığı 7 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

Sezon başında aldığı transfer yasağı sebebiyle lige takviye yapamadan başlayan Gençlerbirliği, transfer tahtasının açılmasıyla birlikte 18 futbolcuyu kadrosuna katmıştı, başkent ekibi yeni transferleriyle Boluspor'u mağlup etti.

Maçın ardından Gençlerbirliği futbolcuları, bol gollü galibiyeti Ankara havasıyla statta bir süre kutladı.