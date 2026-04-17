Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'de sona yaklaşılırken zirvedeki heyecan dorukta. Galatasaray, zirvedeki yerini korumaya çalışırken Fenerbahçe ve Trabzonspor da takibini sürdürüyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir dönemeç olan Gençlerbirliği–Galatasaray maçı ise merak konusu oldu. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 13:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 68 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin Rizespor karşısında alacağı sonuca göre bir maç eksiğiyle ikinci sıraya gerileyebilir. Galatasaray ise Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda yeniden liderlik koltuğunu geri almayı hedefliyor. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

        2

        GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği–Galatasaray karşılaşması, 18 Nisan Cumartesi oynanacak. Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki mücadele, haftanın öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

        3

        GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu önemli mücadele, Eryaman Stadyumu’nda futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu tutuklandı

        Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun başına tekme atıp elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
