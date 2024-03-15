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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği-Kocaelispor: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği-Kocaelispor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasının açılış maçında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:59 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:59
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        Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet!
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör

        Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Siliki (Dk. 64 Özgür Çek), Elias Durmaz (Dk. 64 Yiğit Efe Demir), Ensar Kemaloğlu, Bentley, Amilton, Melih Bostan (Dk. 76 Laura - Dk. 90 Oltan Karakullukçu )

        Kocaelispor: Harun Tekin, Atila Turan (Dk. 46 Tuncer Duhan Aksu), Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Vukovic (Dk. 46 Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 46 Cem Ekinci), Candeias, Kouakou, Beridze (Dk. 74 Sheydayev), Amaral (Dk. 85 Mesut Can Tunalı)

        Goller: Dk. 5 ve Dk. 45 Melih Bostan (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Siliki, Dk. 83 Nzaba (Gençlerbirliği), Dk. 32 Burak Öksüz, Dk. 35 Atila Turan, Dk. 78 Kouakou (Kocaelispor)

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