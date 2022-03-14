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Gençlerbirliği Kulübü 99 yaşında

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Gençlerbirliği Kulübü 99 yaşında

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "14 Mart 1923 günü bir lisenin bahçesinde yeşeren umutlarla kurulan Gençlerbirliği, bugün 99 yaşında! Kurulduğu günden bugüne gençlere güvenmekten vazgeçmeyen, değerlerinden kopmadan büyüyen Gençlerbirliği, yüz yıla dayanan mazisiyle Türk futbolundaki özgün yerini korumaya devam ediyor." denildi.

Mesajda, "İsmiyle, armasıyla, tarihiyle ve kültürüyle özgün bir camia olan Gençlerbirliği başkenti temsil etmeye, Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olmaya devam edecek. Gençlerbirliği, var ol daima!" ifadelerine yer verildi.

ANKARAGÜCÜ'NDEN MESAJ

MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Ankara'mızın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarız. Ankara sporunun başarısı ve ileri gitmesi için dostluğumuzun artarak devam etmesini diliyor, Gençlerbirliği'nin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri saygı ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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