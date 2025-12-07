Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Başkent temsilcisinin teknik direktörü Volkan Demirel, basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

"İSTİFA EDİYORUM AMA..."

Demirel, "Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten." ifadelerini kullandı.

G.Birliği'nin başında 6 maça çıkan Volkan Demirel, bu süreçte 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.