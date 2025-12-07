Gençlerbirliği: 3 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile mısırlı.com Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
G.Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65'et Sekou Koita ve 74. dakikada ise Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Gençlerbirliği 14 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan F. Karagümrük ise 8 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.