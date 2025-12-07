Habertürk
        Gençlerbirliği: 3 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

        Gençlerbirliği: 3 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.

        Giriş: 07.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:37
        Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı!
        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile mısırlı.com Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        G.Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65'et Sekou Koita ve 74. dakikada ise Metehan Mimaroğlu kaydetti.

        Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Gençlerbirliği 14 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan F. Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

        Ligin 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

