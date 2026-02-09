Habertürk
        Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi. Mücadelenin ardından Ankara temsilcisinin basın sözcüsü Mehmet Şanal, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 23:28 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:28
        Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi!
        Süper Lig'de konuk oldukları Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde basın sözcüsü Mehmet Şanal, HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Şanal'ın sözleri:

        Bugün Fenerbahçe karşılaşmamızdaki hakem hataları artık tahammül sınırlarımızı aştı. Lehimize verilmesi gereken bir penaltı pozisyonu vardı, VAR’a çağrılmadı. Maç boyunca yapılan hakem hatalarının maçın dengesini bozduğunu düşünüyorum. Keza sadece penaltı pozisyonu da değil, Fenerbahçe lehine gösterilmeyen kartlar futbolcularımızın direncini kırdı. Emeğimiz ve alın terimiz boşa çıkıyor. Bu tür hakem hatalarının olmamasını istiyoruz. Karar mekanizmalarında cesaret ve sorumluluk istiyoruz.

