Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper
Gençlerbirliği, Brezilyalı defans oyuncusu Thalisson Kelven Da Silva ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 03.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:00
Kırmızı-karalar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Antalyaspor forması giyen Brezilyalı stoper Thalisson Kelven ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Futbola ülkesi Brezilya’da başlayan Thalisson, sırasıyla Coritiba FC, Guarani, CRB, Inter Limeira, Vitoira, Mirassol SP, Juventude, Cluj ve Antalyaspor formaları giydi.
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