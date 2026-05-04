Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Şişli'de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti

Şişli'de iddiaya göre sürücü Nil S.'nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy'nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen sürücü ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turist, kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)