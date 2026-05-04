Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi sona erdi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 22:35 Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ