Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu spor gündemine dair açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Kasapoğlu, PFDK kararlarına ilişkin olarak "Yeni spor aktörlerinin Baba Hakkı, Baba Gündüz, Metin Oktay ve Lefter gibi örnek olması gerek." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın EURO 2024'e ev sahibi ülke olarak Almanya'yı seçmesine ilişkin de açıklamalar yapan Kasapoğlu, "Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz." dedi.

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