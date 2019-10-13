Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına konuk oldu.

Yayın öncesi, Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ağırladı.

BARIŞ PINARI HAREKATI MESAJI

Bakan Kasapoğlu, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında, "Mehmetçiğimiz sadece ülkemizin, sınırlarımızın değil bölgenin ve insanlığı selameti ve huzuru için önemli bir harekatta mücadele halinde. Desteğimiz onlarla birlikte. Allah yar ve yardımcıları olsun. Onların muzaffer olmasıyla bölgemiz tüm terör unsurlarından arındırılacak. Mehmetçiğimiz tüm mücadelesini gerçekleştirirken sevginin, merhametin ve şefkatin timsali oluyor" dedi.

BAKANDAN KİTAP TAVSİYESİ

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in kaleme aldığı "Gençlerle Başbaşa" kitabını her vesileyle tavsiye ettiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin bir arkadaşı olarak, en güzel hediyenin kitap olduğuna inanıyorum. Pek çok kitabımız var. Gençlerimize de her zaman kitaplarımızla gidiyoruz, gelenlere de kitap armağan ediyoruz. "Gençlerle Başbaşa" kitabında bize yararlı olacak tavsiyeler var. Aydınlatıcı bir eser. Halen kitabımızı edinmeyen arkadaşlarımız varsa, bize yazsınlar kitabı gönderelim" ifadelerini kullandı.

"SANAT VE SPOR ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI"

Her bir gencin spor ve sanatla uğraşması gerektiği vurgulayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, spor alışkanlığının kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Sporu, sanatı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor" dedi. "Sporda, sanatta ciddi yetenekleri keşfediyoruz" diyen Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Tiyatroda 'Değerli Zamanlar' projesini hayata geçirdik. Projede sanat ve spor çalışmaları vardı. Gençlerimiz kendi isteklerine göre yönlendirildi. Tiyatroda, müzikte ve ilgilendikleri branşlarda çok başarılı süreç geçirildi. Dokunduğumuzda, ilgilendiğimizde çocuklarımızda o ciddi potansiyelin var olduğunu gördükçe, daha fazla çalışmamız gerektiğini görüyorum" dedi.

KİTAP OKUMA HALKALARI

Gençlik merkezlerindeki kitap okuma halkaları hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Bizim kitap okumalarını teşvik noktasında gençlik merkezlerimiz var. Gençlerimiz oradaki etkinliklere katılıyor. Orada kişisel gelişimden bilimsel anlamda çalışmalara kadar pek çok ders almaları mümkün. Burada kitap okuma halkaları var. Dijital bağımlılığa alternatif sunmak zorundayız. Kitap halkaları, kitabın gücünü gösteriyor. Biz kitap okuma halkalarını genişletiyoruz. 'Türkçe'nin Sırları' kitabının kritiğini yaptık. Kitap okuma halkaları bizi kitapla bir arada tutması bakımından çok önemli."

DAMLA PROJESİ

"Damla Projesi" hakkında bilgi veren Bakan Mehmet Kasapoğlu, "2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik. Gençlerimizde gönüllülük hassasiyetini nasıl üst seviyelere taşırız çerçevesinde 2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik. Çok güzel bir işbirliği sağladık. Gönüllü genç ordumuz var. Sağlık alanında, kültür alanında her nerede ihtiyaç var ise orada oluyoruz" dedi.