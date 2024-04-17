Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Paris Olimpiyatları için iddialyız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan ve başlamasına 100 gün kalan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli sporcuların mücadele ettiği organizasyonlarda tarihi madalyalar kazandığına dikkat çeken Bakan Bak, “Sporu seven, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’nin dört bir yanında yapılan spor tesisleriyle ‘Spor Ülkesi’ olma yolunda ilerliyoruz. Milli sporcularımız, antrenörleri eşliğinde kendilerine sağlanan imkanı en iyi şekilde değerlendiriyor ve ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırıyor. Farklı branşlarda elde edilen tarihi başarıların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na da yansıyacağına yürekten inanıyorum. Kota alan milli sporcularımız büyük bir motivasyon ve inançla hazırlıklarına devam ediyor. Farklı branşlarda kota mücadeleleri sürüyor. Kota mücadelesi veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu.