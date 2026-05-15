Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları neler?
Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği personel alımı ilanı yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacak. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre alımlar farklı kadro ve meslek gruplarında gerçekleştirilecek. Yazılı veya sözlü sınav yapılmadan, yalnızca 2024 KPSS B grubu puanı esas alınacak. Peki, "Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 2026 GSB personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 18 – 24 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek
GSB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Mezuniyet şartı
KPSS puan türü
Yaş kriteri
Sertifika ve belge zorunluluğu
Güvenlik soruşturması
gibi detayların başvurunun geçerliliği açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun 783 destek personeli (temizlik), 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü, 58 marangoz olmak üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapılacak.