        Haberler Bilgi Gündem Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 2026 GSB personel alımı kadro-branş dağılımı nasıl olacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alımı ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları neler?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından, GSB personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruların KPSS puanıyla ve sınavsız gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte GSB personel alımı başvuru tarihleri...

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 01:45 Güncelleme:
        Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği personel alımı ilanı yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacak. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre alımlar farklı kadro ve meslek gruplarında gerçekleştirilecek. Yazılı veya sözlü sınav yapılmadan, yalnızca 2024 KPSS B grubu puanı esas alınacak. Peki, "Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 2026 GSB personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2 BİN 610 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 18 – 24 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek

        GSB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Mezuniyet şartı

        KPSS puan türü

        Yaş kriteri

        Sertifika ve belge zorunluluğu

        Güvenlik soruşturması

        gibi detayların başvurunun geçerliliği açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun 783 destek personeli (temizlik), 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü, 58 marangoz olmak üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        "40 gün bizimle savaştılar, sonucu gördüler"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
