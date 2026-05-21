Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliği yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sıfır Atık Vakfı ile Bakanlık arasındaki ortak projelerin tanıtım toplantısına katıldı.

Sıfır Atık Vakfının binasında yapılan toplantıya Bakan Bak'ın yanı sıra Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş yer aldı.

Anlaşma kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, Türkiye'de 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde ortak projeler yürütülmesine yönelik kapsamlı bir işbirliği hayata geçirilecek.

Toplantıda konuşma yapan Bakan Bak, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünün önemini vurgulayarak, "Gençler, çok kıymetli. Sporcular kıymetli. Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, bir milyon öğrencimizin barındığı yurtlarımızda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde bulunan gençlik merkezlerimizde ve kamplarda gençlerle bir arada oluyoruz. Bu gençlerin enerjisini biz Sıfır Atık Vakfı ile nasıl birleştiririz diye düşündük. Bu enerjiyi doğamızı ve çevremizi korumak için nasıl harekete geçirebiliriz? Çevremiz yemyeşil olsun. Denizlerimiz, derelerimiz masmavi olsun istedik." diye konuştu.

REKLAM

Bakan Bak, dünyanın kaynaklarının doğru yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Çevremizi korumalıyız. Bu nereden geçiyor? Atıkları iyi yönetmekten geçiyor. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı 'Sıfır Atık' projesini en iyi uygulayan bakanlıkların bir tanesi de biziz. Çünkü bizim gençlerimiz, bu noktada çok bilinçli. Şimdi burada gençliğin enerjisini ve gönüllülüğün gücünü merkeze alan uluslararası bir iklim hareketini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere çevreyle ilgili eğitimler vereceklerini kaydeden Bakan Bak, şunları söyledi:

"Ülkemiz, COP31 çerçevesinde Antalya'da uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek. Dünyanın dört bir yanından insanlar gelecek. Güçlü bir gençlik ile beraber gönüllülük faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Özellikle üniversitelerdeki projeler içerisinde Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) var. Burada gençlerimizin çevreyle, doğayla ve enerjiyle ilgili projeleri başta olmak üzere birçok projeyi destekliyoruz. ÜNİDES kapsamında gençlerimizin kulüplerimizde sürdürülebilirlik, sıfır atık ve çevre alanında projeler yapmasını istiyoruz. Onları bu işin içerisinde çok daha aktif olarak kullanmak istiyoruz."

"DÜNYADA BİR SU SIKINTISI VAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özellikle suyu korumaları gerektiğini kaydetti.

REKLAM

Hayatın suyla başladığını vurgulayan Bakan Bak, şunları aktardı:

"Suyu korumamız lazım. Çevreyi korumamız lazım. Çünkü gıda lazım. İfade ettiğim gibi denizlerimizi korumamız lazım. Orada da gıda var. Plastik dolan bir kıtadan bahsediyoruz. Bunları önlememiz lazım. Bunu kim yapacak? Gençler yapacak. Çocuklar, geleceğin yöneticileri olacak. Bizim yerimizde sizler olacaksınız. Dolayısıyla bu çok önemli. Üreten, gönüllü olan ve çözüm getiren gençleri seçeceğiz. Bunlarla beraber yürüyeceğiz. 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu olacak. Biz de orada yer alacağız. Mesela suyu nasıl koruyacağız? Muslukları açık bırakmayacağız. Dişlerimizi fırçalarken su akmayacak. Çünkü su çok kıymetli. Dünyada, bir su sıkıntısı var. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Suyu doğru kullanırsanız evdeki faturanız azalır ve aileye katkı sağlarsınız. Elektriklerin gereksiz yere açık kalmasını da önlerseniz ailenizin ekonomisine katkı sağlarsınız. Böylece aileniz de ekonomik olarak size daha fazla destek olur."

REKLAM

Bakan Bak, üniversiteli gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Yurtlarımızda projelerle hem çevre bilincini artırıyoruz hem ekonomiyi güçlendiriyoruz hem de sıfır atık konusunda çok etkin programlar yapıyoruz. Yurtta kalan yemeği alıyoruz. Sonrasında öğrencilerimizle bu yemekleri hazırlıyoruz ve paketliyoruz. Sonrasında da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu yemekleri dağıtıyoruz. Gıda israfını azaltan, dayanışmayı ve çevre duyarlılığını güçlendiren yeni bir verimlilik yaklaşımını benimsiyoruz. Üniversiteli gençler, o sistem içerisinde canla başla çalışıyorlar ve heyecanla bunu yapıyorlar. Sıfır Atık Vakfı ile bu enerjiyi kullanarak ülkeyi daha yaşanılabilir bir yere getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gıda israfının önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Osman Aşkın Bak, "Ekmek ve yemek israfını azaltırsak, milyonlarca insan aç kalmayacak. İsraf etmememiz lazım. İklim meselesi de var. Bu çok önemli bir tartışma. Üniversitedeki arkadaşlarımızla bunlarla ilgili çalışıyoruz. Bizim gençlerimiz gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Gençlik kamplarımızda, bu işleri yapıyoruz. Bizim üniversitede öğrencilerle beraber yaptığımız tematik kamplar var. Yurtlarımızı açıyoruz ve öğrencilerle beraber çalıştaylar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PEK ÇOK SPOR ORGANİZASYONUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğini vurgulayan Bakan Bak, "'Türkiye Yüzyılı' gençliğin yüzyılıdır. 'Türkiye Yüzyılı' aynı zamanda sporun yüzyılıdır. Pek çok spor organizasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Milyonlarca gencimize, insanımıza yüzme öğretiyoruz. Bu bir enerji demek. Enerjimizi 'Sıfır Atık' projeleri çerçevesinde etkin bir şekilde kullanacağız. Biz, enerjimize güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Sıfır Atık Vakfı ile beraber çok güzel işler yapacağız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Heyecanımızla, coşkumuzla beraber bu güzel ülkeye, bu güzel dünyaya hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Bak, gençlerin enerjisini Türkiye için kullanacaklarının altını çizerek, "Bu inisiyatifi alan, Sayın Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Her yerde onu takip ediyoruz. Hep beraber güzel bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.