Genco Erkal'a veda töreni düzenlendi
Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle çarşamba günü 86 yaşında hayata veda etti. Erkal'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda veda töreni düzenlendi
Giriş: 02.08.2024 - 14:02 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:07
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Uzun süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, çarşamab günü 86 yaşında hayata veda etti.
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Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda veda töreni düzenlendi.
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Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal, taziyeleri kabul etti.