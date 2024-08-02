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        Haberler Magazin Genco Erkal'a veda töreni düzenlendi

        Genco Erkal'a veda töreni düzenlendi

        Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle çarşamba günü 86 yaşında hayata veda etti. Erkal'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda veda töreni düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 14:02 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:07
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        Uzun süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, çarşamab günü 86 yaşında hayata veda etti.

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        Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda veda töreni düzenlendi.

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        Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal, taziyeleri kabul etti.

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        Genco Erkal'ın hayranları, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda bir araya geldi.

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        Meslektaşları, Genco Erkal'a büyük bir hüzünle veda etti.

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        Genco Erkal'ın cenazesi, ikindi vaktinde Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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