Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Genco Erkal'ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu

        Genco Erkal'ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu

        Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında kan kanseri nedeniyle hayata veda etti. Erkal'ın acı kaybı ünlü isimleri yasa boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fazıl Say: Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı... Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü...

        2

        Filiz Akın: Çok büyük bir yıldız kaydı bu dünyadan. Tüm hayatı boyunca ışık saçan o yıldızın ışıklarında uyusun. Vedasını bile hazırlayan büyük ustamız Genco Erkal’ımız maalesef yok artık…

        3

        Ajda Pekkan: Tiyatronun duayen ismi Genco Erkal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ömrünü sanata ve aydın bir Türkiye idealine adamış çok değerli bir entelektüeldi. Nur içinde yatsın.

        4

        Şahan Gökbakar: Kendine has tonlamaları ile bir Nazım Hikmet okurdu ki... Duygulardan duygulara koştururdu insanı. En son Fazıl say ve onun sahnede izlediğimde bunları hissetmiştim.

        5

        Melek Baykal: Türkiye büyük bir çınarını daha kaybetti. Perde son kez kapandı...Sizi asla unutmayacağız. Tek hecesiz ELVEDA.

        6

        Sabahat Akkiraz: Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır. Usta Genco Erkal Hakka yürüdü. Yüreğim en derinden yaralandı. Cesareti, duruşu ve tiyatromuza kattıkları ile önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklarda uyu usta...

        7

        Celil Nalçakan: Büyük Genco Erkal, gözümüzden gönlümüze aktı.

        8

        Ali Sunal: Hoşça kal büyük usta.

        9

        Yekta Kopan: Zor bir veda. Her şey için teşekkür ederiz Genco Erkal.

        10

        Ceylan Ertem: Hep en önde göğüslemiş ipi. Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh. İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk. Her şey için binlerce kez teşekkürler.

        11

        Birce Akalay: Güle güle büyük usta... Dev çınar, güle güle. Nazım hikmet'e selam olsun. Büyük kavuşmanıza hürmetle.

        12

        Zafer Alagöz

        13

        Sıla Türkoğlu

        14

        Tuba Büyüküstün

        15

        Ceyda Düvenci:

        #Genco Erkal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım