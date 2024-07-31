Genco Erkal'ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında kan kanseri nedeniyle hayata veda etti. Erkal'ın acı kaybı ünlü isimleri yasa boğdu
Fazıl Say: Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı... Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü...
Filiz Akın: Çok büyük bir yıldız kaydı bu dünyadan. Tüm hayatı boyunca ışık saçan o yıldızın ışıklarında uyusun. Vedasını bile hazırlayan büyük ustamız Genco Erkal’ımız maalesef yok artık…
Ajda Pekkan: Tiyatronun duayen ismi Genco Erkal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ömrünü sanata ve aydın bir Türkiye idealine adamış çok değerli bir entelektüeldi. Nur içinde yatsın.
Şahan Gökbakar: Kendine has tonlamaları ile bir Nazım Hikmet okurdu ki... Duygulardan duygulara koştururdu insanı. En son Fazıl say ve onun sahnede izlediğimde bunları hissetmiştim.
Melek Baykal: Türkiye büyük bir çınarını daha kaybetti. Perde son kez kapandı...Sizi asla unutmayacağız. Tek hecesiz ELVEDA.
Sabahat Akkiraz: Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır. Usta Genco Erkal Hakka yürüdü. Yüreğim en derinden yaralandı. Cesareti, duruşu ve tiyatromuza kattıkları ile önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklarda uyu usta...
Celil Nalçakan: Büyük Genco Erkal, gözümüzden gönlümüze aktı.
Ali Sunal: Hoşça kal büyük usta.
Yekta Kopan: Zor bir veda. Her şey için teşekkür ederiz Genco Erkal.
Ceylan Ertem: Hep en önde göğüslemiş ipi. Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh. İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk. Her şey için binlerce kez teşekkürler.
Birce Akalay: Güle güle büyük usta... Dev çınar, güle güle. Nazım hikmet'e selam olsun. Büyük kavuşmanıza hürmetle.
Zafer Alagöz