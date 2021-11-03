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Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring’in paylarının halka arzı için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. Halka arz öncesi Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel Programı'nda Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuğu yarın (4-5 Kasım) talep toplamaya başlayacak olan Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka oluyor.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde yirmi altı aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen payların halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin TL’lik nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

YÜZDE 40 YURTİÇİ BİREYSEL YATIRIMCIYA

Payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.