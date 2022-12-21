Asgari ücret zammı görüşmeleri sürüyor. Asgari ücret zammı konusunda yaşanan gelişmeler birçok kişi tarafından yakından takip edilirken, GSS prim tuturarının bu sene ne kadar olacağı kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Genel Sağlık Sigortası ne kadar olacak 2023?" İşte 2023 GSS prim hesaplama...