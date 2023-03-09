STAT: Ghelamco Arena
HAKEM: Kristo Tohver
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen
UEFA Konferans Ligi A Grubu'nu lider tamamlayan Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaşıyor.
Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu, Fortuna, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban.
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Karzev, Berkay, Januzaj, Serdar, Okaka.
Mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetiyor. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen.
EKSİKLER
Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.
49. AVRUPA MAÇI
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 49. karşılaşmasına çıkıyor.
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 48 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 65 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 70 gole engel olamadı.
EMRE BELÖZOĞLU İLE AVRUPA'DAKİ 13. MAÇ
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 13. sınavını veriyor.
Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Medipol Başakşehir, bu maçlarda 26 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.
DEPLASMANDAKİ 25. MAÇ
Medipol Başakşehir, Gent karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 25. deplasman maçına çıkıyor.
Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
AVRUPA'DA BAŞARILI PERFORMANS
Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.
Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Medipol Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.
Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.
Medipol Başakşehir bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.
YORUMLAR