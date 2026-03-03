Gentaş Kimya, 2-3 Mart tarihlerinde talep topladı. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapan firma 'GENKM' borsa kodu ile borsaya açılmaya hazırlanıyor. 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirketin halka arz sonuçları bekleniyor. Peki, Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı?