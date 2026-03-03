Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı? Gentaş Kimya kaç lot verdi?
Gentaş Kimya talep toplama sürecini tamamladı. 124 milyon 845 bin lot dağıtan şirketin, 1.3 milyar TL'lik yüzde 20.5'lik kısmı halka açılacak. Şirket halka arz fonunun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. Peki, Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte son durum
Gentaş Kimya, 2-3 Mart tarihlerinde talep topladı. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapan firma 'GENKM' borsa kodu ile borsaya açılmaya hazırlanıyor. 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirketin halka arz sonuçları bekleniyor. Peki, Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı?
GENTAŞ KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şirket, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.
Firmanın halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
GENTAŞ KİMYA HİSSE FİYATI
Gentaş Kimya'nın hisse fiyatı 11 TL olarak belirlendi.
GENTAŞ KİMYA LOT MİKTARI
Şirket 124 milyon 845 bin lot dağıtacak, olası lot dağıtım tablosu şöyle:
- Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.
- Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.
- Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.
- Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.
GENTAŞ KİMYA FİNANSAL TABLO
GENTAŞ KİMYA FON KULLANIM YERİ
GENTAŞ KİMYA HANGİ BANKALARDA VAR?
Şirketin hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.
GENTAŞ KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: Yüzde 20.5
Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL
Tamamı eşit dağıtım
T1-T2 uygun
Bist kodu: GENKM