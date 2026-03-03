Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Gentaş Kimya (GENKM) halka arz sonuçları açıklandı mı? Gentaş Kimya kaç lot verdi, kişi başına kaç lot düştü?

        Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı? Gentaş Kimya kaç lot verdi?

        Gentaş Kimya talep toplama sürecini tamamladı. 124 milyon 845 bin lot dağıtan şirketin, 1.3 milyar TL'lik yüzde 20.5'lik kısmı halka açılacak. Şirket halka arz fonunun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. Peki, Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gentaş Kimya, 2-3 Mart tarihlerinde talep topladı. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapan firma 'GENKM' borsa kodu ile borsaya açılmaya hazırlanıyor. 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirketin halka arz sonuçları bekleniyor. Peki, Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı?

        2

        GENTAŞ KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Şirket, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.

        Firmanın halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

        3

        GENTAŞ KİMYA HİSSE FİYATI

        Gentaş Kimya'nın hisse fiyatı 11 TL olarak belirlendi.

        4

        GENTAŞ KİMYA LOT MİKTARI

        Şirket 124 milyon 845 bin lot dağıtacak, olası lot dağıtım tablosu şöyle:

        - Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.

        - Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.

        - Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.

        5

        GENTAŞ KİMYA FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/6 2023 2022
        - Hasılat 1,6 Milyar TL 3,7 Milyar TL 5,2 Milyar T
        - Brüt Kâr 388,8 Milyon TL 727,6 Milyon TL 833,7 Milyon TL
        6

        GENTAŞ KİMYA FON KULLANIM YERİ

        - Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.

        - Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.

        - Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.

        7

        GENTAŞ KİMYA HANGİ BANKALARDA VAR?

        Şirketin hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

        8

        GENTAŞ KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 20.5

        Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL

        Tamamı eşit dağıtım

        T1-T2 uygun

        Bist kodu: GENKM

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında