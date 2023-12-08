Roger Waters, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Filistin bayrağı açtı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye eden Roger Waters, görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Petro ile Filistin bayrağı açtı.

İngiliz müzisyen ve besteci Roger Waters, konser için gittiği Kolombiya'da Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi.

Görüşmenin heyecan verici olduğu ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Roger Waters'ın, Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çektiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Roger Waters'ın, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan Gazze'de soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme eşlik etmesini istediği bildirildi.

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PETRO'DAN WATERS'A DESTEK

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 19 Kasım'daki açıklamasında, Roger Waters'ın Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirtmiş, "Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor" demişti.

Roger Waters'ın, ülkesinde konser vermesi için her türlü desteği kendisine sağlayacağını söyleyen Gustavo Petro, otellerin Waters'ı kabul etmemesi halinde kendisinin devreye gireceğini bildirmişti.

Fotoğraflar: AA