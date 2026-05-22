        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Georgios Bartzokas: 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık

        Georgios Bartzokas: 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık

        EuroLeague Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek finale yükselen Yunanistan ekibi Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, 40 boyunca çok iyi savunma yaptıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 21:35 Güncelleme:
        "40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık"

        Yunan ekibi başantrenör Georgios Bartzokas, EuroLeague Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek finale kaldıkları müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Bartzokas, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "40 DAKİKA BOYUNCA ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTIK"

        Galip gelerek finale yükseldikleri için oyuncularını ve taraftarı tebrik eden Yunan başantrenör, "İlk adımı attık. Takım olarak oynamak çok önemliydi. Maçın başından itibaren oyunu kontrol ettik. Çok iyi bir takım olan Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda özellikle topu daha fazla dolaştırdık. Çok fazla sayı şansı bulduk. Onların yaptığı tüm şutlara el kaldırdık. Bugün takım olarak her şeye yanıt verdik. Şimdi finali bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

