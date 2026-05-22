Georgios Bartzokas: 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık

Yunan ekibi başantrenör Georgios Bartzokas, EuroLeague Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek finale kaldıkları müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bartzokas, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"40 DAKİKA BOYUNCA ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTIK"

Galip gelerek finale yükseldikleri için oyuncularını ve taraftarı tebrik eden Yunan başantrenör, "İlk adımı attık. Takım olarak oynamak çok önemliydi. Maçın başından itibaren oyunu kontrol ettik. Çok iyi bir takım olan Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda özellikle topu daha fazla dolaştırdık. Çok fazla sayı şansı bulduk. Onların yaptığı tüm şutlara el kaldırdık. Bugün takım olarak her şeye yanıt verdik. Şimdi finali bekliyoruz." ifadelerini kullandı.