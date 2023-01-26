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İşte 'Aşkın selfie'si... Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha!

Shakira, 12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. Aylardır tüm dünyanın konuştuğu olaylı ayrılık sonrası Pique'den sürpriz bir hamle geldi. Barcelona'nın yıldızı, sonunda yeni aşkını ilan etti

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  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve 2010'dan bu yana aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. İspanya basınından yer alan haberlere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    İHANET ŞARKISI REKOR KIRDI

    Gerard Pique'nin yeni sevgilisiyle fotoğrafları ve ardından da Shakira'dan gelen intikam şarkısı, ihanet filmlerini aratmayan bir hikayeyi ortaya çıkardı. Shakira olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Pique için göndermeli bir şarkı yaptı. Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlenerek, ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını aldı.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    BALKONA CADI KOYDU

    İhanetin ortaya çıkmasının ardından dünyaca ünlü şarkıcı, Gerard Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı figürü yerleştirdi. Pique'nin annesi Montserrat Bernabéu'nın oğlunun yeni aşkını memnuniyetle karşılaması ve aldatma durumuna tepki göstermemesi nedeniyle Shakira'nın böyle bir davranışta bulunduğu İspanyol basınına yansıdı.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    DOLAPTAKİ REÇEL SHAKIRA'YI 'UYANDIRDI'

    Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıktı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelendi. İspanyol basınındaki iddiaya göre, o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    AŞK 'SELFIE'Sİ

    Yaşananlardan sonra Gerard Pique sonunda aşkını ilan etti. Pique, daha önce sadece paparazzilere yakalandığı yeni aşkıyla ilişkisini resmileştirdi. Futbolcu yeni kız arkadaşı Clara Chia ile çektikleri bir selfie’yi Instagram hesabında yayınladı. Pique'nin paylaşımı 8 saatte yaklaşık 2.5 milyon beğeni aldı.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    Aşk ilanından sonra Gerard Pique'nin Shakira ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmaması ise dikkat çekti.

    "SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL"

    Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    Futbolcu ile Sasha ve Milan adında iki çocuğu olan Shakira, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç" diye konuşmuştu.

    Shakira, "Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından da bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor" demişti.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    "İYİ İNSANLARIN EDEPSİZLERDEN DAHA FAZLA"

    Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden olaylı ayrılık sornası Shakira yeni yıl mesajında da manidar bir mesaj paylaşmıştı. Şarkıcı, "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın cerrah elleri var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Küçümseme karşısında, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar edepsizden çok daha fazla. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur. Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar, böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" ifadelerini kullanmıştı.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

    Shakira ve Gerard Pique ayrılık davası ve çocuklarının velayeti için geçtiğimiz haftalarda İspanyanın Barselona kentindeki 18. Asliye ve Aile Mahkemesi'ne gelmişti. Basının görüntü almak için yoğun ilgisinin altında ayrı ayrı mahkemeye giren Pique ve Shakira, çıkışta gazetecilerin ısrarlı sorularına karşın herhangi bir açıklama yapmamıştı.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    İspanyol basını, Shakira ve Gerard Pique'nin çocuklarının velayeti konusunda kasım ayı başında vardıkları anlaşmayı hakim karşısında onayladıklarını belirtmişti.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    Shakira ve Gerard Pique, avukatları aracılığıyla daha önce yaptıkları açıklamada, "Çocuklarımızın esenliğini garanti eden bir anlaşma imzaladığımızı ve sadece resmi bir prosedürün parçası olarak mahkemede onaylanacağını bildirmek istiyoruz. Tek amacımız çocuklarımıza en yüksek güvenlik ve korumayı sağlamaktır. Bunun gizliliğine saygı duyulacağına güveniyoruz. Gösterilen ilgiyi takdirle karşılıyor, çocukların gerekli mahremiyetle, güvenli ve sakin bir ortamda yaşamlarına devam edebilmelerini diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Gerard Pique'den Shakira'ya bir şok daha! Sevgilisiyle fotoğrafın paylaştı - Magazin haberleri

    Anlaşma gereği Shakira'nın ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşınacağı, çocukları Milan (9) ve Sasha'yı (7) da götüreceği, Pique'nin ise ayda 10 gün çocuklarıyla birlikte olacağı belirtilmişti.

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