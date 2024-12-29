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        Haberler Bilgi Yaşam Gerçek mi yoksa efsane mi? Ayılar gerçekten de balı çok seven canlılar mı?

        Ayılar gerçekten söylendiği kadar bal sever mi, yoksa bu bir efsane mi?

        İzlediğimiz çizgi filmlerinde ayılar her zaman bal seven, bal düşkünü canlılar olarak gösterilir. Bazı belgesellerde de ayıların bal kovanlarına saldırısı gösterilmiştir. Peki, gerçekten de ayılar bal sever mi yoksa durum sandığımızdan farklı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 16:30 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:30
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        Gerçek mi, efsane mi? Ayılar bal sever mi?
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        Ayıların doğal ortamlarında arı kovanlarına saldırması ve arıları görmezden gelmesi gerçekten balı çok sevdiğinden dolayı mı yoksa durum sandığımızdan farklı mı?

        AYILAR NEDEN BAL YER?

        Bal, vücut tarafından hızla parçalanan glikoz ve fruktozun mükemmel bir kaynağıdır . Şeker, kaloriler ve karbonhidratlar daha büyük bir yaratığı sağlam tutmak için gereklidir, bu nedenle ayılar ağır yapıları göz önüne alındığında tatlıya düşkün olmaları doğaldır. Ayılar aşırı miktarda balı mideye indirmenin yanı sıra kovanlarda rastladıkları arı ve larvaların çoğunu da yerler . Bu şekilde şeker ve kalorinin yanı sıra besin ve protein ihtiyaçlarını da karşılamış olurlar.

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        Tüm bu faydaların yanı sıra, bu hayvanlar bu altın tatlı yiyeceğin tadını da severler. Sadece iyi bir bal kaynağı bulmak için uzun mesafeler yürüdükleri bilinir ve bunu yaptıklarında mümkün olduğunca çok yemeye özen gösterirler.

        AYILAR ARILAR TARAFINDAN SOKULMAZ MI?

        Ayılar doğal toksinlere karşı yüksek toleransa sahiptir, bu da onları diğer hayvanlardan daha fazla acıya dayanıklı hale getirir. Kalın tüyleri arı sokmalarına karşı ek bir koruyucu kalkan görevi görür. Tüm bunlara rağmen, ayılar sokulduklarında yine de yaralanabilirler ve bu acı verici bir deneyim olabilir. İnsanlar gibi, hayvanlar da bazen arı sokmalarına karşı alerjiktir ve hayvanın ne kadar alerjik olduğuna bağlı olarak tek bir ısırık bile ölümcül olabilir.

        Yapıları gereği arı sokmalarına karşı büyük oranda koruma sağlasalar da yüzleri, kulakları ve dilleri yeterince korunmadığı için arı sokmalarına karşı daha hassastırlar.

        AYILAR BALIN DIŞINDA NEDEN KOVANLARA SALDIRIR?

        Elbette bal tatlıdır, ancak asıl ödül pupa, larva, yumurta ve bal arılarının bulunduğu kovan peteğidir.

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        Her bir yemek kaşığı bal yaklaşık 65 kalori içerir , bu nedenle bir ayı günlük 5.000 kalori ihtiyacını sadece balla karşılayabilseydi, her gün yaklaşık 1,2 litre bal tüketmesi gerekirdi! Pooh'un rahat evinde bal depoları olabilir, ancak gerçek dünyadaki ayılar bu lükse sahip değildir.

        Bal, fruktoz, glikoz, maltoz, sakaroz gibi şekerler ve vitaminler ve mineraller açısından zengin olsa da, sınırlı miktarda protein içerir. Bal, ayının tatlı isteklerini tatmin edebilir, ancak besin değeri protein cephesinde yetersiz kalır. Yağ ve protein açısından zengin olan arılar ve larvaları, ayılar için baldan gelen karbonhidratları takviye eden muhteşem bir protein kaynağıdır.

        BÜTÜN AYILAR BAL YER Mİ?

        Neredeyse tüm ırklar kokuyu takip etse de, bir sonraki bal partisi için bir arı kovanının yakınında gizlenen bir boz ayı veya kara ayı bulmanız daha olasıdır. Kahverengi ayılar balı sever ve şeker içeriği için yerler. Daha önce de belirtildiği gibi, sistemlerindeki protein dozunu almak için arıları, larvaları, pupaları ve yumurtaları da yerler.

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        Kara ayılar, pençelerini koydukları hemen hemen her şeyi yiyen güçlü ve vahşi avcılardır . Bu yüzden bu hayvanların yakınlardaysa ortaya çıkıp arı kovanınıza zarar vermesi şaşırtıcı değildir. Çünkü hızlı ve harika tırmanıcılardır , hatta o tatlı nektarı yakalamak için ağaçlara bile tırmanırlar.

        AYILAR BAŞKA NE YER?

        Ayılar büyük hayvanlar oldukları için, ellerine geçen her türlü besine ihtiyaç duyarlar. Ayılar hem bitki hem de hayvan yiyen, yani hepçil hayvanlardır. Ayıların çoğu balın yanı sıra çeşitli meyvelere, meyvelere, kuruyemişlere, balıklara ve hatta kemirgenler, balıklar, geyikler ve geyikler gibi diğer otçul hayvanlara da ilgi duyar. Böcekler yaz aylarında favori atıştırmalıklardır, kayın fıstığı ve meşe palamudu ise sonbahar aylarında tercih edilir.

        Kaynak: scienceabc/petpedia

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