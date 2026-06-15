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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Gerçek Ötesi'ne İtalya’dan En İyi Sanat Filmi Ödülü

        'Gerçek Ötesi'ne İtalya’dan En İyi Sanat Filmi Ödülü

        Tamamı yapay zekâ araçlarıyla üretilen ilk belgesel film olarak sinema tarihine geçen Alkan Avcıoğlu imzalı "Gerçek Ötesi" (Post Truth), sinema ve görsel sanatlar arasındaki ilişkiye adanmış dünyanın en eski festivali konumundaki Asolo Sanat Film Festivali'nden (AAFF) Uluslararası Sanat Filmi Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nün sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:03 Güncelleme:
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        'Gerçek Ötesi'ne İtalya'dan En İyi Sanat Filmi Ödülü

        Yönetmen ve yapay zekâ sanatçısı Alkan Avcıoğlu’nun uluslararası prömiyerini Varşova Film Festivali’nde gerçekleştiren ve İtalya’daki FrontDoc’tan Seyirci Ödülü ile dönen belgeseli “Gerçek Ötesi” (Post Truth), uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Film, 12-14 Haziran tarihlerinde İtalya’da düzenlenen ve bu yıl 42.’si gerçekleştirilen köklü Asolo Sanat Film Festivali’nin (AAFF) uluslararası yarışma bölümünde En İyi Sanat Filmi Ödülü’nün sahibi oldu. Yönetmen Avcıoğlu, ödülü alırken yaptığı konuşmada John Cage’in meşhur sözüne atıfta bulunarak, “İnsanların yeni fikirlerden neden korktuklarını anlamıyorum. Ben eski fikirlerden korkuyorum” dedi.

        Alkan Avcıoğlu
        Alkan Avcıoğlu
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        İtalyan yönetmen Federico Greco başkanlığındaki festival jürisi, “Gerçek Ötesi” filmine verdikleri büyük ödülün gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Biçim ve içeriği eritmedeki olağanüstü becerisiyle teknolojik aracı mesajın kendisine dönüştüren bu film; geleneksel sinema dilinin sınırlarını yıkarak dijital çağda gerçekliğin çözülüşü üzerine berrak, rahatsız edici ve son derece güncel bir düşünme alanı sunuyor. Sadece hakikat sonrasını anlatmakla kalmayıp onu bizzat sahneleyen bu öncü yapıt, belgesel kavramının kendisini yeniden tanımlıyor.”

        Tarkovsky ile açılan tarihi bir koridor

        1973 yılında Venedik Bienali'nden ayrılarak bağımsızlaşan Asolo Sanat Film Festivali, sinema ve çağdaş sanat pratikleri arasındaki diyaloğu geliştiren dünyanın en prestijli platformlarından biri kabul ediliyor. Sanat filmlerine adanmış dünyanın en eski festivali olarak anılan AAFF, ilk yılından bu yana gösterimlerini Kraliçe Cornaro Kalesi içinde yer alan ve 1798’de inşa edilen tarihî Duse Tiyatrosu’nda gerçekleştiriyor. İlk büyük ödülünü Andrei Tarkovsky’nin “Andrei Rublev” filmine veren festival, yarım yüzyılı aşan tarihinde sinemayı yeni düşünme ve ifade biçimlerine açan yapımları desteklemesiyle tanınıyor.

        Gerçek dünya hakkında sahte bir film

        “Gerçek Ötesi”, yapay zekâyı yalnızca bir üretim aracı değil, teknolojiyle kurduğumuz manipülatif ilişkiyi sorgulayan kavramsal bir zemin olarak kullanıyor. Bunu yaparken belgesel türünün sınırları ve çağımızın temsil krizi üzerine düşündüren film, Endüstri Devrimi’nden Silikon Vadisi’ne uzanan geniş bir anlatı zinciri kurarak hakikatin değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız çağın yoğun ve baş döndürücü dilini aynalayan film, Godfrey Reggio’nun vizyonu, Adam Curtis ve Chris Marker gibi belgeselcilerin deneme-film stilinden ilhâm alıyor.

        İki yıllık bir inşanın ürünü

        Son yıllarda geleneksel sanat fuarlarında sergilenen çalışmalarıyla uluslararası alanda büyük bir çıkış yakalayan yapay zekâ sanatçısı Alkan Avcıoğlu’nun yönettiği ve kurguladığı film, sanatçının yıllara yayılan birikiminden besleniyor. Senaryosunda yönetmene multidisipliner sanatçı Vikki Bardot’un eşlik ettiği yapım için iki yıla yakın süren prodüksiyon sürecinde 60 saate yakın bir görüntü havuzu oluşturuldu ve yapay zekâ araçlarıyla 1000’in üzerinde özgün parça üretildi.

        Türkiye’deki vizyon yolculuğunda sinema yazarlarının ve eleştirmenlerin en iyiler listelerinde kendine yer bulan “Gerçek Ötesi”, Festival dei Popoli ve Fantasporto gibi dünya sinemasının önemli duraklarındaki gösterimlerinin ardından küresel yolculuğunu sürdürüyor.

        İtalya’dan gelen bu büyük ödülün ardından film; Asya prömiyerini kıtanın önde gelen fantastik ve tür sineması festivallerinden 30. Bucheon Uluslararası Fantastik Film Festivali’nde yapacak. Ardından Avustralya bağımsız sinemasının önemli platformlarından 29. Revelation Perth Uluslararası Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak. Film, 2026 yılı boyunca Almanya’dan Brezilya’ya uzanan saygın festivallerde uluslararası yolculuğuna devam edecek.

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        #Alkan Avcıoğlu
        #Gerçek Ötesi
        #Asolo Sanat Film Festivali
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