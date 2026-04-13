        Haberler Gündem Güvenlik Gercüş'te genç öğretmen evinde ölü bulundu

        Gercüş'te genç öğretmen evinde ölü bulundu

        Batman'ın Gercüş ilçesinde görev yapan genç öğretmen Ayşegül Yıldırım, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Genç öğretmen evde ölü bulundu

        Batman'ın Gercüş ilçesinde görev yapan genç öğretmen Ayşegül Yıldırım (35), evinde ölü bulundu.

        OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVDK EDİLDİ

        İki gündür kendisinden haber alınamayan öğretmenin vefatı, eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Gercüş ilçesine bağlı Kocak Ortaokulunda yaklaşık 7 yıldır görev yapan Ayşegül Yıldırım'dan son iki gündür haber alamayan meslektaşları ve yakınları durumdan şüphelendi. Telefon aramalarına yanıt vermeyen Yıldırım'ın durumunu kontrol etmek için ikametine giden arkadaşları, kapının açılmaması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, savcılık talimatıyla kapıyı kırarak içeri girdi.

        EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Yapılan incelemede, talihsiz öğretmenin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerin ardından Yıldırım'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 7 yıldır aynı okulda görev yapan ve öğrencileri ile meslektaşları tarafından sevilen bir isim olan Ayşegül Yıldırım'ın vefat haberi ilçede büyük üzüntüyle karşılandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
