Sözleşmesi biten ve Bayern'de devam etmeyeceğini söyleyen Frank Ribery, kendisine kulüp arıyor. Fransız futbolcuya Avrupa kulüplerinden de talipler var. Ayrıca 2004 sezonununda forma giydiği Galatasaray'da 35 yaşındaki yıldıza talip.

Avrupa'da adı birçok kulüple anılan Ribery'nin taliplerini İspanyol basını yazdı. İspanyol medyasının güvenilir gazetelerinden biri olan Mundo Deportivo, Ribery'nin Galatasaray'a yakın olduğunu yazdı.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Frank Ribery'nin ve Galatasaray bağlantısı hakkında, "Fransız futbolcu sezon sonunda Galatasaray'a geri dönebilir. Ribery gelecek haziran Bayern'den ayrılacak ve onu ikna etmek için bir kaç kulüp var. Bunlardan biri, 2005 yılında Marsilya'ya katılmadan ve Bayern Münih'e atlayış yapmadan önce yarı yıl oynadığı Türk kulübü Galatasaray." sözlerini kullandı.

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