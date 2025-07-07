Geri ödemeye alınan 5 kanser ilacı sağ kalım oranlarını artırıyor

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 25 farklı kanser alt türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı. Kanser hastalarının ilaca erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen düzenlemeden yaklaşık 48 bin kanser hastası yararlanabilecek. İmmünoterapi ilaçları, özellikle akciğer kanseri, meme kanseri, cilt kanseri, lenfoma, mide ve bağırsak kanserleri ile mücadele eden hastaların hizmetine sunulacak.

"YAŞAM SÜRELERİ UZUYOR"

Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Buluş, immünoterapi ilaçlarının 25 farklı kanser türünde bedelinin ödeneceğini söyledi.

Prof. Dr. Buluş, özellikle kanser hastalığında, yeni nesil tedavi yaklaşımlarından birinin de immünoterapi olduğunu belirterek, "İmmünoterapi halk arasında aslında akıllı kemoterapi ilacı olarak da bilinmektedir. Bu immünoterapi ilaçları, kişinin kendi bağışıklık sistemini hareketlendirerek, tümör hücrelerine karşı bağışıklığın artmasıyla birlikte etkinliği artırmakta. Bu da hastalığın iyileştirilmesinde ve 5 yıllık yaşam şansında ve hastalığın nüksetmesinde bize önemli avantajlar sağlamakta. Mide kanseri üzerine yapılmış çalışmalarda konvansiyonel kemoterapi ilaçlarına bu immünoterapi ilaçları eklendiğinde, ileri aşama mide kanserlerinde neredeyse 3'üncü yıl sonunda 2 katına varan yaşam sürelerinde uzama olduğu gösterilmiştir. O yüzden de bu uluslararası veri çalışmalarının ışığında, alınan son kararın ne kadar olumlu olduğunu göstermesi açısından da iyi bir örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. Buluş, mevcut halde 2 kanser ilacının bazı endikasyonlarda geri ödemesinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Bilimsel veriler de dikkate alınarak, sürekli güncellemeler olmaktadır. Bu güncellemeler sonucunda da bu ilaçların kapsamı arttırılmış oldu. 5 ilacın bedeli 25 farklı kanser türünde ödeme kapsamına alınmasıyla birlikte son düzenlemeyle kanser tedavisinde kullanılan 3 tane immünoterapi ilacı ilk defa geri ödeme kapsamına alındı. 2 ilaç içinse ise ödeme kapsamı genişletildi" ifadelerini kullandı. "48 BİN KANSER HASTASI YARARLANACAK" Prof. Dr. Buluş, söz konusu ilaçların özellikle şu anda güncel tedavide, lenfomada, cilt kanserinde, kolorektal kanser türlerinde, özellikle akciğerin küçük hücreli kanserlerinde, mide, renal hücreli kanserlerde ve kadınlarda sık görülen meme kanserinde kullanılabilecek duruma geldiğini söyleyerek, "25 farklı kanser türünde ödeme kapsamına alınmasıyla birlikte, SGK anlaşması bulunan 2'inci ve 3'üncü basamak özel ve kamu hastanelerinde de bu ilaçlar kullanılabilecek ve ödeme kapsamına dahil edilmiş oldu. Bu son yeni düzenleme ile birlikte yaklaşık 48 bin kanser hastasının bu düzenlemeden yararlanma imkanı ortaya çıktı. Son düzenleme ile birlikte geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 784'e çıkarılmış oldu. Bu sayede hastalarımız artık ilaca ve tedaviye kolay ulaşabilir duruma gelmiş olacak" diye konuştu.