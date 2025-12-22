German Onugkha, ligdeki 6. golünü attı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkarttı.
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda sahadan 1-1’lik beraberlik ayrılan sarı kırmızılılar, haftayı 1 puanla kapattı.
Konyaspor maçında sahaya 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan German Onugkha karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Onugkha Konyaspor karşısında 90+3. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Samsunspor, Fatih Karagümrük (2), Fenerbahçe (2) ve Konyaspor maçlarında olmak üzere ligde toplam 6 kez fileleri havalandıran Onugkha, takımın en golcü oyuncusu oldu.