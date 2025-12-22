Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor German Onugkha, ligdeki 6. golünü attı - Bellona Kayserispor Haberleri

        German Onugkha, ligdeki 6. golünü attı

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkarttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        German Onugkha, ligdeki 6. golünü attı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda sahadan 1-1’lik beraberlik ayrılan sarı kırmızılılar, haftayı 1 puanla kapattı.

        Konyaspor maçında sahaya 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan German Onugkha karşılaşmada 1 gol kaydetti.

        Onugkha Konyaspor karşısında 90+3. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Samsunspor, Fatih Karagümrük (2), Fenerbahçe (2) ve Konyaspor maçlarında olmak üzere ligde toplam 6 kez fileleri havalandıran Onugkha, takımın en golcü oyuncusu oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış