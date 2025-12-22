German Onugkha, ligdeki 6. golünü attı!

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda sahadan 1-1’lik beraberlik ayrılan sarı kırmızılılar, haftayı 1 puanla kapattı.

Konyaspor maçında sahaya 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan German Onugkha karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Onugkha Konyaspor karşısında 90+3. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Samsunspor, Fatih Karagümrük (2), Fenerbahçe (2) ve Konyaspor maçlarında olmak üzere ligde toplam 6 kez fileleri havalandıran Onugkha, takımın en golcü oyuncusu oldu.