2022 Getir çalışma saatleri: Getir kaça kadar açık?

Yemek siparişi ve sanal market alanında faaliyet gösteren önemli kuruluşlardan biri olan Getir, oldukça ilgi görüyor. Özellikle akşam ve gece sipariş hattıyla dikkat çeken Getir, tüm siparişleri kısa sürede eve getirmesiyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Dışarı çıkmaya gerek kalmadan ihtiyacınız olan birçok şey Getir uygulaması sayesinde bir tıkla kapınıza kadar geliyor. Peki Getir kaça kadar açık? Getir gece saat kaça kadar sipariş alıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 2022 Getir çalışma saatleri…
GETİR NEDİR?
Son dönemlerde dijital platformların hayatımızdaki yeri giderek daha da büyüyor. Gelişen teknolojiyle birlikte dijital alışveriş sitelerinin yanı sıra, dijital marketler ve yemek siparişi getiren uygulamalar oldukça rağbet görmekte. Getir firması da dijital alanda faaliyet gösteren ve sunduğu hizmetle vatandaşın maksimum verim almasını sağlayan önemli kuruluşlardan biri olma özelliği taşıyor.
Getir firması, ilk olarak 2015 yılında Nazım Sular tarafından Getir Market olarak kuruldu. Kısa bir süre içerisinde ismini duyurmayı başaran Getir, özellikle pandemi süreci ile birlikte herkesin rahatlıkla kullanabildiği bir uygulamaya dönüştü. İlk zamanlarda sadece İstanbul’da faaliyet gösteren Getir firması, hali hazırda 21 ilde hizmet vermeye başladı.
Mobil uygulaması üzerinden çok sayıda insanın rahatlıkla ulaşabileceği bir platform haline gelen Getir, yemek sipariş hattı ile de hizmet vermeye devam ediyor. Michael Moritz önderliğinde yabancı yatırımcıların 38 milyon dolar yatırım yaptığı uygulama, Türkiye’nin 81 ilinde kullanılmakta olan ilk çevrimiçi yemek sipariş markası olma özelliği taşımaktadır. Getir, pandemi süreciyle birlikte ağını oldukça genişletti ve Amerika’da da hizmet vermeye başlayarak bir ilke imza attı.
GETİR KAÇA KADAR AÇIK?
Hayatı kolaylaştıran dijital platformların en başında gelen Getir, en çok çalışma saatleri ile dikkat çekiyor. Özellikle koronavirüs döneminde evden çıkmadan her istediğimizi kapımıza getirme kolaylığı sağlayan platformlar oldukça beğeni topladı. İnternet üzerinden sağlanan kolaylıklar arasına bir de sanal market ve yemek sipariş hatları dahil oldu. Getir-Getir Yemek de bu platformlar arasında önde gelen isimler arasında yerini aldı. Pandemi sürecinde ülkemizde oldukça yaygınlaşan Getir, hafta için her gün 24 saat faaliyet gösteriyor.
GETİR ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye genelinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere toplam 21 ilde faaliyet gösteren Getir, 7/24 çalışma sistemi ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin haftanın 7 günü her saat rahatlıkla ulaşabileceğiniz Getir üzerinden dilediğiniz siparişi verebilir, hızlı teslim hizmeti sayesinde kısa sürede siparişlerinize ulaşabilirsiniz. Getir firması, gece siparişleri için de uygun hizmetler sağlamakta ve istediğiniz tüm ürünleri almanızı sağlamaktadır.
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