Getir Moov için 23 milyon dolar ödeyecek

HABERTURK.COM

Teslimat uygulaması Getir'in, son aylarda satın almak için girişimde bulunduğu araç paylaşım şirketi Moov için ne kadar ödeme yapacağı belli oldu.

Moov'un Getir'e satışı ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunan Anadolu Grubu, Moov'un pay devrine ilişkin Rekabet Kurulu izinlerinin alındığını ve bağlayıcı devir ve ortaklık sözleşmelerinin taraflarca imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, "19.08.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, taraflarca sağlanmış mutabakata göre MOOV'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin devir bedeli, 16 milyon dolar tutarı üzerine MOOV'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın yüzde 75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucunda toplam payının devir bedelinin yaklaşık 23 milyon dolar seviyesinde olacağı tahmin edilmekle birlikte kesin tutar devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte belli olacaktır" denildi.

KAP'a yapılan açıklanmada, Moov'un Getir'e devrinin en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Eylül 2018’den bu yana araç paylaşımı hizmeti veren MOOV, Temmuz ayında 3 milyonuncu kiralamaya imza attığını duyurmuştu. 700 araçla faaliyete başlayan MOOV, bugün 2 bin 500’den fazla aracıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da hizmet veriyor