Güneş sistemimizdeki sekiz gezegen birçok yönden farklılık gösterir; boyutları, Güneş'e olan uzaklıkları gibi. Hatta bazıları küçüktür ve kayalıklardan oluşur, bazıları ise büyüktür ve gazlı olarak bilinir. Ancak bir ortak noktaları var; hepsi çok güzel ve yuvarlak.