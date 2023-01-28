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Gezegenler neden yuvarlıktır? Her şey bir fizik kuralıyla ilgili

Güneş sistemindeki tüm gezegenler yuvarlak şeklindedir. Bu zamana kadar uzay bilimi bize gösteriyor ki hiçbir şey tesadüf eseri oluşmuyor. İşte, gezegenlere şekil veren basit bir fizik kuralı...

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  • Gezegenler neden yuvarlıktır? Her şey bir fizik kuralıyla ilgili

    Güneş sistemimizdeki sekiz gezegen birçok yönden farklılık gösterir; boyutları, Güneş'e olan uzaklıkları gibi. Hatta bazıları küçüktür ve kayalıklardan oluşur, bazıları ise büyüktür ve gazlı olarak bilinir. Ancak bir ortak noktaları var; hepsi çok güzel ve yuvarlak. 
  • Gezegenler neden yuvarlıktır? Her şey bir fizik kuralıyla ilgili

    Gezegenler, uzaydaki materyallerin bir araya gelmesiyle oluşur. Yeteri kadar büyüyen gezegen kendine ait bir kütle çekimine sahip olur. Bununla beraber, yeteri olgunluğa ulaştığında yörüngesinde döndüğü yıldızın etrafını temizlemeye başlar; kütle çekimini uzaydaki tortuları yakalamak için kullanır.
  • Gezegenler neden yuvarlıktır? Her şey bir fizik kuralıyla ilgili

    Bir gezegenin kütle çekimi, tüm gezegene eşit olarak dağılır.  Çekim gücü, bir bisiklet tekerleğinin jant telleri gibi merkezden kenarlara doğru dağılır. Bu baskı, gezegenin üç boyutlu bir küre şeklini almasını sağlar. 
  • Gezegenler neden yuvarlıktır? Her şey bir fizik kuralıyla ilgili

    Olası olmamasına rağmen, bazı bilim insanları kübik bir gezegenin nasıl olacağını merak etti. Gezegenin kayalık kısmının bir şekilde küp şeklini koruyacağını varsayarsak, hava ve su böyle bir özelliğe sahip olmayacaktı ve şekillerini koruyamayacaktı.
  • Gezegenler neden yuvarlıktır? Her şey bir fizik kuralıyla ilgili

    Yani eğer gezegenler kare veya dikdörtgen olsaydı; hava ve su, gezegenin kenarlarında birikecekti. Hayat, küp kenarları ve köşeleri geçilmez dev dağlar olan merkezi göllerin kıyılarıyla sınırlı olacaktı.

    Kaynak: Spaceplace, Britannica

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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