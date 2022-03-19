Bu iki tutkuyu bir araya getirmeye karar veren Akpınar, iki yıl önce satın aldığı karavanı kuaför salonuna dönüştürdü. Kış aylarında Ankara'da, yaz aylarında ise Türkiye'nin dört bir yanında karavanıyla seyahat eden Akpınar, saç boyamadan kesime kadar bir kuaför salonunda olan tüm hizmetleri kadın müşterilerinin ayağına kadar götürüyor.