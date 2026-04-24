Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Gianluca Prestianni'ye ırkçılıktan 6 maç men cezası!

        Gianluca Prestianni'ye ırkçılıktan 6 maç men cezası!

        UEFA, Benfica-Real Madrid maçında Vinicius Junior'a ırkçılık yaptığı gerekçesiyle Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 18:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA'dan Prestianni'ye 6 maç men cezası!

        UEFA, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestianni'ye Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik "ayrımcı davranışı" nedeniyle 6 maç men cezası verdi.

        UEFA, şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın Gianluca Prestianni'ye dair "ırkçılık iddialarını" karara bağladı.

        Disiplin Kurulu, Arjantinli futbolcuyu "ayrımcı davranışından" dolayı 6 maçtan men etti.

        Rövanşta forma giymeyen iki maçta daha cezalı durumda olacak 20 yaşındaki futbolcunun, kalan 3 maçlık cezası ise 2 yıl ertelendi.

        NELER YAŞANDI?

        UEFA Şampiyonlar son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maça yaşanan olaylar damga vurdu.

        REKLAM

        Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

        Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

        Arjantinli Prestianni, ilk maçın ardından başlayan soruşturma nedeniyle Real Madrid ile oynanan rövanş maçında forma giyememişti. UEFA, 6 maçlık cezaya bu maçın da dahil olduğunu duyurdu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
