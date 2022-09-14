Gıda fiyatları mercek altında

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin toplandığını yazdı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş , Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu katıldı.

— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) September 14, 2022

Nebati ''Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık'' dedi.

ALT KOMİTE KURULACAK

Toplantıda tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın

nedenleri irdelendi. İlgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırıldı.