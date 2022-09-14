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Gıda fiyatları mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı şekilde mercek altına aldığını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tarımsal ürünlerde üretici, hal ve perakende fiyatları arasındaki makas için alt komite kurulacağı kaydedildi

Gıda fiyatları mercek altında
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin toplandığını yazdı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş , Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Nebati ''Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık'' dedi.

ALT KOMİTE KURULACAK

Toplantıda tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın
nedenleri irdelendi. İlgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırıldı.

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