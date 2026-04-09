Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.617,78 %0,60
        DOLAR 44,5929 %0,14
        EURO 52,1111 %0,34
        GRAM ALTIN 6.756,47 %0,00
        FAİZ 40,16 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 105,94 %-0,14
        BITCOIN 71.520,00 %0,20
        GBP/TRY 59,8320 %0,28
        EUR/USD 1,1675 %0,10
        BRENT 97,72 %3,16
        ÇEYREK ALTIN 11.046,83 %0,00
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Gıda israfı azaltma hedefimizin 5 yıl önüne geçtik"

        “Gıda israfı azaltma hedefimizin 5 yıl önüne geçtik”

        Migros, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında gıda israfını azaltmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarla, 2030 yılı taahhüdüne 2025 yılında ulaştığını açıkladı Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın, "Gıda atıklarını azaltarak hem gıda fiyat artışlarıyla mücadele hem de kaynakların verimli kullanımı konusunda sorumluluklarımızı kararlılıkla yerine getiriyoruz. Perakende sektörüne teknolojiyi kullanarak örnek olacak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gıda israfı azaltma hedefimizin 5 yıl önüne geçtik"

        Gıda imha tonajlarının gıda tedarik tonajına oranını 2030 yılına kadar 2018 baz yılına göre %50 oranında azaltmayı hedefleyen Migros, 5 senede %55,36’lık bir azaltım elde etti ve böylece hedefine 5 yıl öncesinden ulaşmış oldu.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Migros, yürüttüğü gıda israfıyla mücadele çalışmalarıyla bugüne kadar yaklaşık 180 milyon öğünlük gıdanın kurtarılmasını sağladı. Migros, gıda israfıyla mücadele için operasyonel süreç ve araçların optimizasyonu, son tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin indirimli satışı, gıda bağışı gibi birçok yöntem kullanıyor. Sadece 2025 yılında indirimli satış ile israf olmaktan kurtarılan gıdalarla 32 Migros Jet mağazasının yıllık cirosuna denk gelen bir tasarruf sağladı.

        “OPERASYONLARIMIZIN TAMAMINI GÖZDEN GEÇİRDİK”

        Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın; “Gıda israfıyla mücadele çalışmalarımıza sipariş, stok ve lojistik süreçlerimiz başta olmak üzere operasyonlarımızın tümünü gözden geçirerek başladık. Tamamen kendi yazılımlarımız akıllı algoritmalar ile geçmiş satışlar, mevcut stoklar ve talep tahminlerini analiz edip sipariş miktarlarının doğru belirlenmesini sağladık. Böylece ilk etapta stoktan kaynaklanan kayıpların önüne geçtik. İndirim uygulamaları, gıda bankalarıyla iş birlikleri ve biyogaz çalışmaları sayesinde bugüne kadar 180 milyondan fazla öğünlük gıdanın kurtarılmasına katkı sağladık. Gıda atıklarının azaltılması için sadece kendi operasyonlarımızda değil, değer zincirinin tamamında çalışmalar yaptık” dedi. Önceliği her zaman israfı kaynağında azaltmaya verdiklerini belirten Bartın “Ürünün tarladan müşteriye ulaşma sürecinde perakendeciler tam ortada. Ürün arzının sürekliliğini sağlayabilme, sözleşmeli alımla üreticinin desteklenmesi ve ürünün perakendecilerle sanayii arasında tek elden dağılımı ile israfı azaltarak gıda fiyat artışlarıyla mücadelede önemli katkılar sağlayabiliriz. Tüketim sürecinde de küçülen aile yapılarına özel raftaki ürün segmentasyonun değişimi ile porsiyon bazlı dönüşüm, gıda israfının önlenmesinde hızlı adımlar atmamızı sağlayacak etmenler” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

