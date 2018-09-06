Gıda sektörünün dövize karşı kazandığı ilk zafer

Gıda, ev dışı tüketim ve ambalaj sektörlerinin ihracat oranlarını artırmak için organize edilen CNR Food İstanbul katılımcılarından birçok firma, fuarın daha ilk gününden bir yıllık üretim kapasitesinin siparişini aldı.



Hayata geçirdiği fuarları daha fazla ihracat sloganıyla organize eden CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, 2018 yılında düzenledikleri fuarların oldukça bereketli geçtiğini dile getirdi. Erem, “Bir fuarın başarısı, fuara gelen uluslararası alıcı oranıyla ölçülür. CNR Food İstanbul’da çıtayı çok yukarılara çektik. Fuarın yabancı alıcı rakamlarında, geçen yıla oranla yüzde 46’lık gibi çok önemli bir artış yakaladık. Bu, gıda sektörünün ihracat oranları açısından çok önemli bir artıştır. Zira birçok katılımcımız, daha fuarın ilk gününden bir yıllık üretim kapasitesinin siparişini aldığını, bunun önemli bir kısmının ihracat bazında gerçekleştiğini belirtti” diye konuştu.

“CNR Food İstanbul’da bir önemli gelişme daha yaşadık. Fuarların online bilet satışları, genelde kapı girişlerine göre daha düşüktür. Nitekim geçen yıl CNR Food İstanbul Fuarı’nın ziyaretçisinin yüzde 15’i online bilet üzerinden fuara giriş yaptı. Bu rakam, sosyal medya ve dijital pazarlama servisimizin yoğun çalışmaları ve teknolojiyi fuarcılık sektörüne başarılı bir şekilde entegre etmemiz sayesinde, yaklaşık beş kat artarak bu yıl yüzde 66’ya ulaştı.”“CNR Food İstanbul’a yoğun ilgi gösteren yabancı alıcıların yanı sıra düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonları sayesinde katılımcı firmalarımız sıcak satış yaptı ve müşteri profillerini genişleterek yeni iş bağlantıları kurdu. Bu ticaretten, fuar katılımcısı gibi biz de çok memnunuz.” dedi.“Dövizdeki hareketlilik nedeniyle dünya ekonomisinin büyük çalkantı içerisinde olduğu bu dönemde millet olarak birleşirsek, refaha kavuşmamız yakındır” diyen Erem, “Biz CNR Holding ailesi olarak 850 personelimizle ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” dedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ