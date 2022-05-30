Gıda Zehirlenmesi Neden Olur, Ne İyi Gelir? - Gıda Zehirlenmesi Belirtileri ve Tedavisi

Gıda zehirlenmesi belirtileri 0:00 / 0:00

Gıda zehirlenmesi, gün içinde tükettiğimiz yiyeceklerin vücut üzerinde meydana getirdiği kimyasal tepkimeden dolayı yaşanır. İçecekten yiyeceğe kadar katı ve sıvı olmak üzere her gıda zehirlenmeye yol açabilir. Bunun yanı sıra gıdalar aracılığı ile midemize giren bakteriler, toksinler ve organizmalar da gıda zehirlenmesine yol açabilir. Peki gıda zehirlenmesi nasıl meydana gelir.

Gıda Zehirlenmesi Neden Olur?

Gıda zehirlenmesinin farklı nedenleri vardır. Organizmalar, bakteriler ve toksinlerin yer aldığı gıdalar ve içecekler mideye girdiği anda tepkimeye uğrayarak gıda zehirlenmesine neden olur.

Gıda Zehirlenmesi Nasıl Geçer?

Gıda zehirlenmesi ile vücut çok faza su kaybı yaşar. Bu yüzden su tüketimi arttırılmalıdır.

Süt ve süt ürünlerinin tüketimine ara verilmelidir.

Sıvı tüketiminde alkol, çay ve kahvenin yanı sıra enerji içeceklerinden de uzak durulmalıdır.

Dondurulmuş ürünleri çözüldükten sonra bir daha dondurmak üzere buzluğa atmamalısınız.

Yağlı ve baharatlı içeceklerden uzak durulmalıdır.

Sebze ve meyve tüketiminde de yıkama ve dezenfekte sürecinde dikkat edilmelidir. Bu adımlar ile gıda zehirlenmesinin daha hızlı geçmesine yardımcı olunur.

Gıda Zehirlenmesine Ne İyi Gelir?

Gıda zehirlenmesine iyi gelen bazı besinler bulunur. Bu besinler tüketildiğinde gıda zehirlenmesinin olumsuz etkileri hafifletilebilir. İşte gıda zehirlenmesine iyi gelen besinler:

Her ne kadar süt ve süt ürünleri tüketilmesi gıda zehirlenmelerinin ardından önerilmese de yoğurdun gıda zehirlenmesi sonrasında tüketilmesi önerilir.

Muz

Limon

Fesleğen

Zencefil

Bal

Sarımsak

Gıda Zehirlenmesi Belirtileri

Gıda zehirlenmesi ile birlikte midede ağrı ve bulantı meydana gelir.

Karın bölgesinde şiddetli kramplar oluşur

İshal ve kusma yaşanabilir.

Baş ağrısı ve baş dönmesi de gıda zehirlenmesinin belirtileri arasında yer alır.

Kişide iştahsızlık görülebilir.

Kişi kendini yorgun ve halsiz hissedebilir.

Dışkı sırasında kan gelebilir.

Gıda Zehirlenmesi Kaç Saat Sonra Ortaya Çıkar?

Gıda zehirlenmesi meydana geldikten 30 dakika sonra belirtilerini göstermeye başlar. Ancak bazı gıda zehirlenmeleri 1 aya yakın sürede kendini gösterebilir. Bu yüzden gıda zehirlenmesi belirtilerinden bir tanesi dahi meydana geldiyse doktora başvurulmalıdır. Eğer ishal ve kusma şikayetlerinin 3 günü aşıyorsa bu gıda zehirlenmesine işarettir. Yüksek ateş de gıda zehirlenmesinin işaretidir.

Gıda Zehirlenmesi Öldürür Mü?

Gıda zehirlenmesi genel olarak hafif belirtiler ile kendini göstermektedir. Erken tespit edilmesi ile birlikte tedavi uygulandığında kişiler hafif bir şekilde bu hastalığı atlatır ve istirahatle bu süreci geçirir. Ancak bazı bakteri ve toksinler ölümcül sebeplere yol açabilir. Bu yüzden gıda zehirlenmesi hafife alınmamalı ve doktora başvurulmalıdır.

Bebeklerde Gıda Zehirlenmesi Nasıl Anlaşılır?

Gıda zehirlenmesi çocuklarda ve yetişkinlerde meydana geldiği gibi bebeklerde de meydana gelebilir. Anne sütünde meydana gelen bakteriler bebeğin zehirlenmesine yol açabilir. Bebeklerde de gıda zehirlenmesi aşağıdaki belirtiler ile kendini gösterir.