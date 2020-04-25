Fenerbahçe Beko'nun yıldızı ve EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA) Başkanı Luigi Datome, sezonun devamı için yapılan görüşmeleri ve Zeljko Obradovic hakkında konuştu.Datome, sezonla ilgili olarak, "Şu anda sezona devam etmek çok güç. EuroLeague, sezonun her şey normalmiş gibi devam etmesini ve oynamamızı istiyor ancak devam edemiyorsanız, edemiyorsunuzdur." dedi.

ELPA'nın bu konuda büyük bir birlik örneği gösterdiğini belirten Datome, "ELPA üyeleri, görüşmelerde büyük bir birlik gösterdi. Kulüplere de oyunculara kulak verdikleri için teşekkür ediyoruz. Oyuncular, sporun çok zor günler geçirdiğinin farkında. Ayrıca, EuroLeague ile anlaşabildiğimiz için de gururluyuz. Bu anlaşma Avrupa basketbolu için örnektir. Çünkü lig, takımlar ve oyuncular arasında bir işbirliği sağlandı." ifadelerini kullandı.

İtalyan oyuncu, "Kariyerimi Fenerbahçe'de ve Obradovic'in liderliğinde sona erdirebilirim. Obradovic, kendi tarzı olan büyük bir lider. İnsanlarla iletişimi harikadır. Hem hayatta, hem sporda kendine özgü bir yaklaşımı var. Obradovic ile çalıştığım için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum." sözleriyle konuşmasın noktaladı.