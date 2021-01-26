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Gilaburu suyu faydaları nelerdir? Gilaburu böbrek taşı ve cilde iyi gelir mi?

Gilaburu meyvesinden elde edilen gilaburu suyu özellikle yüksek oranda C vitamini içermesi nedeniyle önerilmektedir. Küçük kırmızı bir kış meyvesi olan gilaburu faydaları oldukça fazladır. Peki, gilaburu suyu faydaları nelerdir? Gilaburu böbrek taşı ve cilde iyi gelir mi? İşte gilaburu hakkında...

Gilaburu suyu faydaları nelerdir? Gilaburu böbrek taşı ve cilde iyi gelir mi?

Acımsı, buruk bir tadı olan gilaburu, genel olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor ve faydalarından da bu şekilde yararlanıyor. Yetiştirilirken bolca sulamaya ihtiyaç duyan gilaburu bitkisi, Kayseri ve çevresi başta olmak üzere neredeyse tüm İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilebiliyor. Ülkemizin farklı bölgelerinde de kendisine rastlamak mümkün oluyor. Son yıllarda popülerleşmeye başlaması nedeniyle daha çok yetiştirilmeye başlanan gilaburu bitkisinin farklı şekillerde yurt dışına, özellikle de Amerika'ya ihraç edildiği de söyleniyor.

GİLABURUNUN FAYDALARI NELERDİR?

  • Gilaburu böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla biliniyor.
  • Bu özelliğiyle öne çıkan gilaburu bitkisinin böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı da oldukça etkili olduğu, bu problemlerin çözülmesinde büyük yardımları dokunduğu söyleniyor.
  • Antioksidan özellikler gösterdiğinden kan dolaşımının sağlıkla devam etmesini sağlıyor.
  • Bu etkisi uzun vadede damarlarda plaka oluşumunu önlediğinden yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına da olumlu etkileri oluyor.
  • Damarlardaki yüksek basıncı azalttığından kalp ve damat hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.
  • Kötü kolesterolü düşürücü etkileri olduğu da biliniyor.

  • Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde birçok kanser türüne karşı koruyucu bir etkisi olduğu, var olan hastalıklı hücrelerin de büyüyüp yayılmasını elinden geldiğinde engellediği biliniyor.
  • Antioksidan etkilerini cilt sağlığı üzerinde de gördüğümüz gilaburu, yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor.
  • Cildin temizlenmesine destek olduğundan sivilce, siyah nokta gibi sıkça yaşanan cilt problemlerinin de daha hızlı geçmesine de yardımcı oluyor.
  • Sakinleştirici etkileri sayesinde sinirlere ve sinir, stres gibi nedenlere bağlı uykusuzluğa iyi geliyor.
  • Regl döneminde kadınların yaşadığı ağrıların daha az hissedilmesini sağlıyor.
  • İdrar söktürücü bir etki oluşturuyor. Bu etkisiyle vücuttan fazla suyu uzaklaştıran gilaburu ödem ve ödeme bağlı şişkinliklerin de hızla geçmesini sağlıyor.
  • Bağırsakların sağlıkla çalışmasına destek olduğundan kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.

GİLABURU SUYU FAYDALARI NELERDİR?

  • Gilaburu suyunun faydalarını incelediğinizde öncelikle romatizma ağrıları için etkili olduğunu görebilirsiniz. Ağrı kesici özelliğe ile kas ve eklem ağrılarını da ortadan kaldırır.
  • Antioksidan etkisinden dolayı idrar söktürücü özelliği de dikkat çeker. Bu nedenle ödem atmak için nefis bir içecek olabilir. Bağırsak rahatsızlığınız varsa bir bardak gilaburu suyu çok etkili olacaktır.
  • C vitamini bağışıklık güçlendirir. Gilaburu suyunda da bolca C vitamini bulunur. Gilaburu suyu içerek bağışıklık sisteminizi her daim güçlü kılabilirsiniz.
  • Stresi önleyici içeriği ile gerginliğinizi atabilir kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ayrıca uyku problemlerinin de önüne geçecektir.

  • Regl döneminde görülen yoğun ağrı ve sancıları dindirerek bu dönemi daha keyifli geçirmenizi sağlar.
  • İdrar yolunda oluşan enfeksiyonu giderir.
  • Astım problemi yaşayanlar için solunum yolunu rahatlatır ve astım etkilerini azaltır.
  • Yüksek tansiyon hastalarının tansiyon dengeleyici içeceğidir.
  • Doğum sonrasında yaşanan spazmları gilaburu suyu içerek ortadan kaldırabilirsiniz.
  • Safra kesesinde yaşanan rahatsızlıkları da önleyerek karaciğerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.
  • Antioksidan etkiye sahip olduğu için vücudunuzdaki mikroplarla savaşır ve sizi hastalıklardan korur.
  • Kolesterol değeri yüksek çıkan kişilerin kolesterol seviyesini ideal noktaya getirir.
  • Kanser hücrelerinin ilerlemesini durdurucu özelliği ile birçok hastanın dikkatini çeker.
  • Enerji veren içeriği sayesinde gilaburu suyu içenlerin daha dinamik olduğu da gözden kaçmaz.

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