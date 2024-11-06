Giovanni van Bronckhorst: Kazanmamız gerekiyor!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak temsilcimiz Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

Önemli bir maç. 4 maçta 6 puan hedefindeyiz bu maç özelinde. Kazanmamız gerekiyor. 6 puan bir sonraki tura yaklaşmak için önemli bir adım olur bizim için.

Milot, döndüğü için mutluyum. Süre alabilecek durumda. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz.

Semih, santrforumuz olacak. Yeni bir sistem değil, her zaman oynadığımız sistem. Önemli olan bizim tutumumuz, enerjimiz, kendi oyunumuzu sergilememiz. Sonrasında oyuncularımız ve kalite farkı, farkı yaratacak detaylar olacaktır.